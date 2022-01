Incendie de Rouen : Lubrizol porte plainte pour "destruction involontaire"

Le groupe Lubrizol a porté plainte pour "destruction involontaire" après l'incendie de son usine chimique à Rouen (Seine-Maritime), et a affirmé lundi 30 septembre que l'origine du feu serait "extérieure" au site.

La plainte, déposée samedi, vise la "destruction involontaire par explosion ou incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", a précisé le procureur de la République de Rouen Pascal Prache à l'AFP.

"La vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d'abord été observé et signalé à l'extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l'origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s'est malheureusement propagé sur notre site", a déclaré le groupe lundi, dans un communiqué diffusé sur son site internet.