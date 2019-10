La première de Pascal Dupraz 

L'affaire n'a pas traîné en besogne. Samedi 28 septembre 2019, Fabrice Clément, le président du SM Caen, annonçait l'éviction de Rui Almeida. Deux jours plus tard, le vide était comblé, et c'est Pascal Dupraz qui était nommé entraîneur.

"Jugé sur les résultats"

"Je me suis trompé", avait conclut Fabrice Clément, au jour de la mise à l'écart du coach portugais. Un mea-culpa peu commun dans la bouche d'un président de club professionnel et une idée fixe, celle de "penser au club, protéger l'institution". Le choix de Pascal Dupraz a été très commenté. Connu comme un personnage à fort caractère, il est client des médias et n'a pas la langue dans sa poche. Il est aussi bien capable de bâtir des équipes au jeu offensif comme de cliver par ses choix. À coup sûr, le SM Caen que l'on va observer à partir de ce vendredi soir face à Châteauroux, n'aura plus rien à voir avec celui emmené par Rui Almeida. Reste à savoir désormais, si cette différence permettra de gagner à nouveau, prendre des points et remonter le tableau ? Impossible à dire. "Dans le football d'aujourd'hui, on est jugé sur les résultats", a déclaré Fabrice Clément. Ceux de Pascal Dupraz seront scrutés de très près.

SM Caen - Châteauroux, vendredi 4 octobre 2019, à 20 heure, au stade d'Ornano.

