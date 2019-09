Shakira et Jennifer Lopez chanteront au superbowl 202!

Les rumeurs se sont confirmées: Jenifer Lopez et Shakira ont été choisies pour animer la mi-temps du Super Bowl 2020! La finale du championnat de football américain est une des représentations sportives les plus suivies au monde à la télévision. Elle est regardé en moyenne par 100 millions d'américains et 150 millions d'étrangers à travers le monde. Environ 500 000 personnes ont suivi le match en France en 2019.

Lors de ce grand show sportif, la musique tient une place importante à la mi-temps. Il y a tellement de spectateurs à traversd le monde que tous les artistes veulent y participer. Pour 2020, la NHL a décidé de faire appel à 2 grandes super-stars: Jennifer Lopez et Shakira.

Il faudra patienter jusqu'au 2 février 2020 pour voir le résultat, qui s'annonce explosif!