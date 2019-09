Lillebonne : repenser le centre-ville depuis la place Coubertin

Pour rendre plus visible le centre-ville de Lillebonne, la municipalité compte réaménager la place Coubertin et ses abords. Un bureau d'études a travaillé sur la question pendant un an, et son travail a été présenté aux habitants mercredi 25 septembre 2019, lors d'une réunion publique.

Pour l'heure, ce ne sont que des pistes de réflexion. La mairie souhaite un projet co-construit avec les habitants, un projet très structurant pour la ville, qui devrait s'étendre sur une dizaine d'années.

Déménager Bigot

Pour rendre le centre-ville plus accessible, une entrée pourrait se faire par la RD173 (l'axe Bolbec-Gravenchon). L'idée serait de déménager le stade Bigot pour le relocaliser à un endroit plus adapté.

Pour accueillir la future ligne de bus de la région Normandie entre Le Havre (Seine-Maritime) et Lillebonne ainsi que le nouveau réseau de transport en commun de l'agglomération Rézo'bus, une gare routière, avec un parking à étages accolé, pourrait voir le jour le long de la RD173.

Une halle pour le marché

Le projet prévoit aussi une densification de logements, dans le cadre du Plan local d'urbanisation intercommunal (PLUi), la création d'espaces verts, ainsi qu'une meilleure mise en valeur des rivières.

La place Coubertin pourrait être réorganisée avec une halle pour le marché ou bien l'implantation d'un office de tourisme. Pour mettre plus en avant la salle de spectacle Juliobona, un parvis pourrait être construit.

Enfin, une partie du parking actuel pourrait être intégrée au projet "Juliobona, cité antique sur la Seine". Des premières fouilles archéologiques ont été réalisées en début d'année au géo-radar, les scientifiques rendront leurs interprétations en novembre 2019. Des vestiges pourraient être alors à valoriser, ce qui aurait un impact sur le tourisme.

A LIRE AUSSI.

Un archéologue nommé à Lillebonne pour percer le mystère de Juliobona

Prospections archéologiques sur Lillebonne : cartographier Juliobona

Lillebonne replonge au temps romain pour un week-end