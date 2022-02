Claire Pruvot : "L'objectif est de ramener une médaille"

Quelles seront vos ambitions aux Jeux Olympiques ?

On peut légitimement briguer la médaille, y compris l'or. Dans notre discipline, nous sommes au top de la hiérarchie mondiale depuis 2005. Il y aura forcément des adversaires de renom en face de nous, mais nous allons vraiment à Londres avec l'objectif de ramener une médaille.

Sur quoi cela se jouera-t-il ?

C'est une discipline extrêmement serrée car il s'agit de tout petits parcours d'une vingtaine de minutes. On est en un contre un face à l'adversaire, si bien qu'on est tout le temps en contact avec lui. Le but du jeu n'est pas d'être forcément au bon endroit au bon moment, ce qui compte c'est de couper la ligne d'arrivée avant l'adversaire. Il y a un aspect technique très important, parce qu'il faut être au top des manœuvres systématiquement et essayer d'anticiper au maximum les phases à venir. C'est très important aussi de bien connaître les règles de course pour pouvoirjouer avec. Enfin, on est trois sur le bateau, donc la communication est primordiale. Les situations peuvent se jouer à la seconde près, ce qui demande d'être énormément coordonné au niveau de l'équipage.

Vous restez sur une quatrième place aux championnats du monde en Suède, cela constitue-t-il une petite déception ?

Globalement, non. Nous sommes très satisfaites de notre résultat parce que nous avons très bien travaillé toute la semaine. C'est déjà un beau résultat sachant qu'il y a très peu d'équipages qui arrivent régulièrement dans le carré final. En fait, la force de notre équipe est d'être tout le temps placée. La quatrième place, finalement, c'est très bien, parce que cela veut dire qu'on aura très faim pour les Jeux. On n'a pas l'intention d'être quatrièmes !