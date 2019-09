Après l'Armada, la statue de la Liberté est revenue à Barentin

Après avoir accueilli les bateaux venus du monde entier sur la pointe du quai Richard Waddington à Rouen (Seine-Maritime), pour participer à l'Armada du 6 au 16 juin 2019, la statue de la Liberté est rentrée à Barentin pour retrouver son emplacement. Elle a subi une série de travaux de réfection autant sur le polyester dont elle est faite, que sur le socle sur lequel elle repose.

Similaire à l'originale

Cette statue, copie de l'originale qui se trouve à New York, fut la vedette du film Le Cerveau réalisé par Gérard Oury en 1969 avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo.

À la suite d'une demande faite par André Marie, maire de Barentin, sur les conseils de son ami Jean-Paul Belmondo, la société Gaumont fut d'accord pour en faire don à la ville. Après d'âpres négociations avec les douanes et sur le coût du transport, celle-ci arriva à Barentin jeudi 21 août 1969.

De grandes manoeuvres ont été menées pour acheminer la statue. - Christian Pedron

Depuis le 28 septembre 1973, la statue occupe un nouvel emplacement sur le plateau commercial, avant de rejoindre son emplacement actuel, le 2 avril 1990, au centre d'un giratoire quelques centaines de mètres plus loin.

"Nous avons essayé de nous rapprocher le plus possible de la couleur de la statue de New York pour cette rénovation. Le coût complet, plus les différentes manipulations pour la descendre de son socle et la remettre, a été de 50 000 euros", a souligné le maire de Barentin.

