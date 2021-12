C1: le PSG réussit sa rentrée européenne en surclassant le Real 3-0

Malgré l'absence de ses stars Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, le PSG a pu compter sur Angel di Maria, auteur d'une doublé (14e, 33e) puis Thomas Meunier (90+1), pour engranger trois points précieux avant un déplacement compliqué sur le terrain du Galatasaray. Il prend la tête du groupe A tandis que le Real, privé de Ramos, Marcelo et Modric, et trop passif en défense, commence sa C1 à la dernière place.

