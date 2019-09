C1: première titularisation pour Icardi avec le PSG face au Real Madrid

Tendance Ouest a écrit :

Ciné-débat sur l'avenir de la pêche à Hauteville-sur-Mer

Un ciné-débat ce lundi 16 septembre 2019 à 19h00 au Ciné Plage de Hauteville-sur-Mer (Manche) sur le thème de l'avenir de la pêche artisanale et la préservation des ressources. Deux documentaires seront projetés, en présence de sa réalisatrice Mathilde Jounot, qui met en alerte sur les dégâts de la pêche industrielle, et met en valeur les savoirs des pêcheurs et leur capacité de gérer les ressources, pour débattre, Daniel Leguélinel, membre du comité régional des pêches. Une dégustation de bulots sera proposée entre les deux documentaires.

Le 16/09/2019