Football (National) : Quevilly Rouen Métropole se déplace à Concarneau

Toujours sans victoire, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) vont tenter d'aller chercher leur premier succès en Bretagne à Concarneau lors de la 7e journée de National qui aura lieu vendredi 13 septembre 2019 à partir de 20h.

Au pied du mur

Lanterne rouge au classement, les Rouges et Jaunes se trouvent au pied du mur face à un adversaire pas plus en réussite qu'eux après sept journées. En effet, si les Bretons avaient remporté leur premier match, ils restent depuis sur trois nuls et deux défaites qui les placent au milieu du classement à la 10e position.

Les joueurs de Manu Da Costa devront donc livrer une performance pleine pour tenter de ramener les trois points face à une équipe qui les a battus trois fois lors des quatre dernières confrontations (QRM s'était imposé lors du dernier match 3-1 en fin de saison dernière).

A LIRE AUSSI.

Football : duel de haut de classement entre Quevilly Rouen Métropole et Concarneau

Football : en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole rencontre Deville-Maromme