Football (Ligue 2) : Choc des extrêmes entre le HAC et le Paris FC

C'est avec l'ambition de conforter son statut de leader que le HAC s'apprête à défier le Paris FC, vendredi 13 septembre 2019 au Stade Océane, pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Face à une formation parisienne localisée en dernière position, avec un seul point au compteur, l'affiche apparaît déséquilibrée, du moins sur le papier.

Deux semaines après l'éclatante victoire à Caen (0-3), la quatrième d'affilée, Paul Le Guen se garde bien, cependant, de bomber le torse. " Il faut faire très attention, insiste le coach havrais. Il ne faut pas tout juger et analyser en fonction du match à Caen. Il convient de prendre les choses avec plus de recul. C'est pourquoi j'en ai très vite appelé à la remobilisation, à la concentration et à l'humilité. "

Vigilance de rigueur

Au sortir d'un mois d'août extraordinaire, alors qu'il s'annonçait pourtant démentiel, avec notamment trois déplacements chez de gros calibres présumés (Troyes, Lens et Caen), le HAC va cette fois-ci changer radicalement de catégorie d'adversaires. A son calendrier de septembre figurent, en effet, le Paris FC, Orléans et Châteauroux, soit les trois derniers du classement actuel, trois équipes toujours en quête d'un premier succès cette saison.

Mais Paul Le Guen mesure parfaitement les dangers que revêt ce type de confrontation face à des mal-classés et invite donc ses joueurs à la plus grande vigilance. " Il est nécessaire de les mettre en garde. C'est le discours que je leur tiens depuis plusieurs jours ", indique-t-il. " Jouer contre le dernier, ce n'est jamais facile, surtout face à une équipe qui sort d'une très belle saison, étaye le gardien Mathieu Gorgelin, crédité à Caen de son premier " clean sheet " de la saison. Que le Paris FC se retrouve-là, même si des joueurs sont partis, c'est quand même une surprise, juge l'ancien Lyonnais. On s'est très bien sorti d'un été qui s'annonçait compliqué, alors si on n'est pas capable d'enchaîner, ce n'est pas que cela aura servi à rien, mais presque. La place de leader nous donne peut-être un supplément de confiance, mais le plus dur, c'est de rester en haut. Il faut savoir se remettre en question après chaque match. On n'a pas une marge énorme. Dans la gestion des matchs, on a encore des progrès à faire. "

A l'exception d'Alan Dzabana, victime d'une entorse au pied gauche, Paul Le Guen dispose de toutes ses forces vives. La dernière recrue, le Turc Ertugrul Ersoy, figure pour la première fois dans le groupe.

HAC - Paris FC, 7e journée de Ligue 2, vendredi 13 septembre 2019 à 20 heures au Stade Océane.

