Tout le week-end, Mamers revêt les couleurs de l'Amérique dans le cadre de l'American Spirit Festival, l'événement des loisirs américains.

Au programme : US cars, Harleys, custom bikes, football américain, country, run moto et parade, équitation western, et bien d'autres suprises.

Tendance Ouest a souhaité en savoir d'avantage, écoutez Patrick Gautier le comissaire exécutif du festival, il était en direct dans Génération Tendance.