Les Caennais de Daysy lancent la saison du BBC

C'est un groupe local qui lancera la saison du Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), mercredi 18 septembre 2019. Le duo caennais Daysy présentera sur scène Better days are coming, son premier opus, qui sortira deux jours plus tard. Des mélodies qui rappelleront à certains The Do, Selah Sue ou London Grammar, portés par des textes forts, parfois mélancoliques.

La manageuse de Vianney

Léo et Daisie ont commencé la scène dans le groupe Patchamama, avec lequel ils ont réalisé plus de 500 concerts. Depuis 2012, ils poursuivent la musique à deux, et sont désormais accompagnés par la manageuse d'un certain Vianney. On leur souhaite de surfer sur la même vague de succès que le chanteur...

Pratique. Mercredi 18 septembre au BBC, 20 heures. A partir de 5€.

