30.000 pèlerins boostent le tourisme à Alençon

À Alençon (Orne) en 2019, pour la première fois, il y aura davantage de pèlerins que d'habitants : ces 30.000 " touristes religieux " boostent la fréquentation de la ville. Si 82 % sont des Français, depuis l'ouverture du sanctuaire ils sont venus de 130 pays, des 5 continents, y compris de la lointaine Océanie !

Tourisme de groupes

Il s'agit notamment un tourisme de groupes : 136 groupes déjà accueillis à fin août 2019, contre seulement 118 pour toute l‘année 2018. Pour les seuls mois de juillet et août : 31 groupes ont été reçus en 2019, contre 16 en 2018, soit le double. Quant au nombre de visiteurs individuels, il reste stable sur les 8 premiers mois de 2019.

La fréquentation a plus que doublé

"Avant la béatification de Louis et Zélie Martin, on recevait 12.000 visiteurs annuellement", explique Damien Thomas, le secrétaire général du sanctuaire. Ce nombre est passé à 18.000 après la béatification. Puis à 30.000 depuis la canonisation. "Les Martiniens (pèlerins de Louis et Zélie Martin) découvrent autour de ce couple une relation entre la vie spirituelle, culturelle et sociale de la ville au 19ème siècle", explique le diacre Guy Fournier, administrateur du sanctuaire Louis et Zélie Martin :

Outre les visiteurs, le sanctuaire d'Alençon reçoit mensuellement du monde entier quelque 1600 intentions de prières, qui sont déposées dans le berceau de Thérèse.

Le centre spirituel du sanctuaire. - Eric Mas

Réfléchir au développement

Pour faire face au nombre grandissant de ses visiteurs, le sanctuaire va renforcer son équipe (actuellement une douzaine de personnes dont 6 salariés + une trentaine de bénévoles). Outre le site de la maison de la famille Martin, il gère également un centre d'accueil des pèlerins de 22 chambres, ouvert depuis la mi-2019 à 2 pas de la basilique N-D d'Alençon. 1627 nuitées y ont déjà été passées. 1602 repas y ont été servis, alors qu'octobre est traditionnellement l'un des plus "gros" mois de l'année (4ème anniversaire de la canonisation en octobre 2019). Damien Thomas :

Partout dans le monde, des groupes de Martinien se forment. Ainsi le sanctuaire a récemment été sollicité pour venir en Ukraine… Régulièrement, le sanctuaire va à la rencontre des pèlerins avec un reliquaire, à la rencontre de groupes ou de communautés. La renommée du sanctuaire dépasse ce que les Alençonnais peuvent imaginer:

Alençon fait partie du réseau des 18 villes sanctuaires de France, c'est l'un des rares nouveaux sanctuaires en développement en France. En 2020 il accueillera un nouveau recteur, mais aussi une nouvelle communauté de sœurs, qui notamment assurent les visites de la maison Martin.

Des pèlerins de 130 pays sont venus à Alençon depuis l'ouverture du sanctuaire : la majorité de France, mais aussi de 22 pays d'Afrique et autant d'Europe, 13 pays d'Amérique, 19 d'Asie et 3 d'Océanie. Entre 2013 et 2018 (chiffres 2019 pas encore disponibles), on a ainsi compté 1800 Anglais et autant de Belges, 1700 Italiens, 1000 Allemands, 850 Américains, 500 Brésiliens...

