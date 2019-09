Trump: aucun désaccord à la Maison Blanche sur la rencontre annulée avec les talibans à Camp David

Tendance Ouest a écrit :

Martin Solveig au Havre

Comme en 2018, le Dj Martin Solveig clôturera le LH Forum (forum des villes et des territoires positifs - 27 et 28 septembre 2019) par un concert le samedi 28 septembre 2019 sur le quai Southampton du Havre (Seine-Maritime). Le concert sera gratuit à partir de 19 heures. Son show en 2018 sur la plage avait attiré plus de 30 000 spectateurs.

17h46