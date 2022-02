La justice a reconnu coupable, la société Lalande de négligence concernant la pollution aux nitrates de la rivière la Sarthe à Alençon. La station de pompage avait été neutralisée privant d’eau potable une partie de la ville.

Le chef d’entreprise a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 3.000 euros d’amendes. La société est condamnée à plus de 50.000 euros d’amendes et dommages et intérêts.