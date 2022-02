L'aviron caennais sans pression à Mâcon

Les plus jeunes seront représentés par un quatre de couple avec barreur qualifié de justesse lors des championnats de zone le week-end des 16 au 17 juin. "Ils y vont pour découvrir, d'autant que trois d'entre eux sont minimes première année, indique l'entraîneur caennais Matthieu Chapron. Ils n'ont aucune pression."

Les deux séniors concourant en skiff (individuellement) n'en auront pas davantage puisqu'ils reviennent d'une longue pause d'aviron. Thomas Lory et Caroline Colin auront surtout comme ambition de "reprendre contact avec la compétition".

"On espère cartonner"

En revanche, les quatre de couple masculin et féminin pourront prétendre à mieux. "On est un peu outsiders, convient Matthieu Chapron, qui fera partie de l'équipage caennais. On pense entrer dans les douze premiers." Pour une place en finale, ce sera plus délicat. Les femmes ont davantage de chances d'y parvenir, c'est même l'objectif déclaré. "Si elles atteignent la finale, elle se bagarreront pour une médaille."

La SNCC attend néanmoins beaucoup plus des championnats de France cadets et juniors qui se tiendront une semaine plus tard à Vichy. Là, quelques uns de ses bateaux s'élanceront pourvus du statut de favoris. "On espère cartonner pas mal", anticipe Matthieu Chapron.