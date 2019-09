Vos pronostics hippiques gratuits pour ce samedi 7 septembre à Vincennes

Tendance Ouest a écrit :

Le premier commandant du sous-marin le Redoutable est décédé à Cherbourg

L'Amiral Bernard Louzeau, est décédé ce vendredi 6 septembre 2019 à Cherbourg à l'âge de 89 ans. Il avait suivi en 1967 les travaux de construction du sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Redoutable à Cherbourg, avant de diriger les essais et la première patrouille opérationnelle, en 1972. Il avait été nommé contre-amiral en 1979, puis, commandant de la Force océanique stratégique, en 1984. Un an plus tard, il était nommé major général des armées, puis chef d'état-major de la Marine en 1987. Grand-croix de la Légion d'Honneur et de l'Ordre national du Mérite, il était venu à l'École des Applications Militaires de l'Énergie Atomique (EAMEA) de Querqueville en avril 2019 inaugurer la plaque dont une salle de classe porte son nom. Le sous-marin désarmé Le Redoutable est aujourd'hui ouvert à la visite à la Cité de la mer.

