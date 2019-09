Une Maison de l'enfance et de la famille à Lillebonne

C'est une réhabilitation réussie au cœur de Lillebonne (Seine-Maritime) : celle des locaux de l'ancienne école Lebigre. Ils sont devenus la nouvelle Maison de l'enfance et de la famille Familia. Elle a été inaugurée le mercredi 4 septembre 2019.

La structure abrite plusieurs activités : un multi-accueil en garde régulière et occasionnelle, un relais assistantes maternelles, un lieu d'accueil enfants parents et des espaces pour différentes associations et structures socio-éducatives (comme le groupe hospitalier du Havre et l Maison de l'Ado).

Écoutez Paola Muschio Mizac, adjointe au Maire de Lillebonne en charge de l'enfance et de la jeunesse :

Le multi-accueil

L'accroissement du nombre de places de crèche figurait en tête des demandes exprimées dans une enquête commandée par la municipalité. La capacité du multi-accueil passe, donc de 20 à 25 places. Afin d'anticiper de futurs besoins, les nouveaux locaux sont même calibrés pour accueillir au maximum 35 berceaux. Le multi-accueil permet une grande souplesse pour les parents. Ils peuvent bénéficier d'un accueil régulier, d'un accueil occasionnel et même d'urgence (si la nounou tombe malade par exemple).

Les parents

La Maison de l'enfance et de la famille se veut un lieu de ressource pour les familles. Les objectifs sont d'accompagner ces familles dans leur rôle de parents, d'aider les parents à concilier vie personnelle, professionnelle et familiale et d'avoir un rôle d'information et de prévention dans les champs de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence et du handicap.

