Travaux SNCF : les usagers du Paris-Cherbourg impactés

Jusqu'au 26 septembre 2019, le dernier train de 20h42 en provenance de Paris et à destination de Cherbourg (Manche) n'ira plus jusqu'à son terminus habituel, mais s'arrêtera à Caen (Calvados), en raison de travaux de modernisation et d'accessibilité en gare de Valognes.

Une arrivée... à 2h du matin

Tous les usagers qui descendent habituellement à Bayeux, Lison, Carentan, Valognes ou Cherbourg devront prendre un bus de substitution pour rejoindre ces gares. Un premier bus direct est prévu à 22h59 les lundis, mardis et jeudis (et le mercredi 25 septembre) exclusivement pour un terminus à Cherbourg (arrivée prévue à 00h57).

Les voyageurs qui souhaitent rejoindre Bayeux, Lison, Carentan, et Valognes devront attendre le bus de 23h03 à Caen pour pouvoir rentrer chez eux, soit une heure plus tard que leur train habituel, et jusqu'à deux heures pour les Cherbourgeois de cette ligne (66563) qui arriveront à 1h57 du matin. Le reste de l'année, le dernier train Intercités (3323) habituel est censé arriver à Cherbourg à 00h07.

A noter des exceptions, les mercredis 11 et 18 septembre où le bus (66563) partira de Caen à 22h59 et desservira toutes les gares, pour une arrivée à 01h51 à Cherbourg, son terminus.

Des travaux d'accessibilité

Nicole Grof, présidente de l'Union des Usagers Paris Cherbourg aurait préféré que ces travaux se fassent en dehors des passages de train :

Par ailleurs, Nicole Grof, estime que ces travaux de modernisation, pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, leur seront bénéfiques seulement s'il y a du personnel de la SNCF pour les aider à monter dans la rame.

Pour rappel, la gare de Valognes comptera prochainement un guichet en moins, soit deux personnes dont le poste sera supprimé.

