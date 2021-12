Sandouville. Renault condamné pour licenciement abusif à Sandouville

Renault condamné pour licenciement abusif.

En 2018, un salarié de 23 ans à Renault Sandouville (Seine-Maritime) était licencié après une série d'arrêts maladies pourtant tous justifiés. La DRH de l'usine lui reprochait une " désorganisation du travail au sein de l'entreprise ".

L'affaire était jugée par le conseil des prud'hommes du Havre lundi 8 juillet 2019. Le jugement a été rendu mardi 3 septembre 2019.

Lourdes indemnités

Renault est condamné pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse. Côté syndicats, FO se réjouit particulièrement du montant des indemnités accordé : environ 6 000 euros. C'est beaucoup plus que le plafonnement des indemnités prud'homales mis en place par les ordonnances Macron qui dans ce cas s'élevaient à 800 euros.

