Les trésors des puces rouennaises 2019 au Parc expo

Pour cette 18e édition, les puces rouennaises prévoient d'accueillir plus de 200 exposants du 6 au 8 septembre 2019. Guillaume Rullier, expert en antiquités et fidèle à l'évènement, nous parle de sa mission :

Quel est votre rôle en tant qu'expert sur le salon ?

"Ébéniste de formation et antiquaire à Poitiers depuis 1997, j'ai été reconnu expert par la CEA en 2008. C'est une chambre d'experts reconnue en France et depuis cette date je suis sollicité chaque année par les puces rouennaises. En tant qu'expert, mon collègue Jacques Mahier et moi-même sommes à la disposition des visiteurs le temps du salon. Certains nous demandent des conseils par rapport à leurs projets d'achats, d'autres viennent se renseigner sur des objets qu'ils ont déjà dans leurs collections. Les clients ont souvent besoin d'être rassurés sur la qualité des marchandises. Cependant, nous ne sommes pas là pour donner notre avis sur les prix mais nous assurer que le mobilier ou les objets d'arts sont bien vendus pour ce qu'ils sont. Nous intervenons aussi en amont de la manifestation pour vérifier les antiquités qui sont mises en vente : nous voulons vraiment favoriser l'ancien et l'authentique."

Quels antiquaires participent au salon ?

"Pour cette 18e édition on réunit plus de 200 exposants. En tant qu'expert, je participe à une quinzaine de salons par ans, de Bruxelles à Nîmes et je commence à bien connaître les exposants et la qualité de leurs objets d'arts. Ce sont souvent les mêmes que l'on retrouve d'un salon à l'autre mais les puces rouennaises se distinguent par leur ampleur et leur rayonnement. Ce salon est connu pour drainer un grand nombre de visiteurs et c'est pourquoi certains antiquaires viennent de loin. Même si d'une édition à l'autre on retrouve souvent les mêmes antiquaires, ils renouvellent sans cesse leurs fonds. Ils viennent d'un peu partout : La Rochelle, Lyon, Pau, Paris ou même de l'étranger. En tout cas chaque année le salon s'illustre par la grande variété et la diversité de marchandises que l'on peut y trouver."

Quel genre d'antiquités peut-on trouver aux puces rouennaises ?

"À chaque édition c'est toujours la surprise... on ne sait jamais quelles seront les pièces d'exceptions que nous aurons l'occasion de découvrir. Le jeudi, journée destinée aux professionnels, mon homologue et moi-même feront le tour des stands et c'est seulement à ce moment-là que l'on saura quelles seront les pièces d'exceptions de cette nouvelle édition. Mais à chaque fois il y en a vraiment pour toutes les bourses : ici on peut dépenser de quelques euros à quelques milliers d'euros ! Les années passées j'ai eu l'occasion de voir passer dans ce salon des œuvres de grands peintres de l'estuaire, des meubles de port de très belle facture ou encore une très belle chaise à porteur du XVIIIe siècle, je suis bien entendu, de par ma formation, plus particulièrement sensible au travail d'ébénisterie. En tout cas, d'année en année, nous avons de plus en plus d'antiquaires spécialisés : en miniatures, en cannes mais aussi des disquaires. Cela fait le bonheur des collectionneurs !"

Du 6 au 8 septembre 2019 au Parc expo à Rouen. 0 à 6,8€. pucesrouennaises.com

