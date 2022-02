A 26 ans, c'est une première pour le coutançais. Professionnel depuis 2010, il va donc découvrir la plus grande course cycliste du Monde avec la Cofidis. Après avoir disputé tour à tour le Giro et la Vuelta, ce sont les routes exigentes de la grande boucle qui vont s'offrir à lui.

Une première pour lui qui sera donc le 5ème manchois sur le tour cette année.

Probablement du jamais vu...