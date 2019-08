L1: Lyon tombe à Montpellier pour la première fois de la saison

Tendance Ouest a écrit :

Caen : le club omnisport du Chemin Vert a 50 ans

A Caen (Calvados), l'Association sports et loisirs du Chemin Vert fête ses 50 ans, le samedi 7 septembre 2019. Une soirée festive sera organisée, où seront mis à l'honneur les bénévoles et athlètes actuels et passés du club, qui rassemble aujourd'hui 1200 adhérents. A cette occasion, l'ASLCV lance un appel pour retrouver des documents sur la création du club et son histoire. Contact : asl.chemin.vert@wanadoo.fr

11h03