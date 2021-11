Rouen. Rouen : une nouvelle boîte de nuit va remplacer La Luna

Déjà propriétaire de plusieurs boîtes de nuit dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), Stéphane Cucu ne s'est pas trop posé de questions à l'heure de reprendre les locaux de La Luna pour leur donner une nouvelle vie. "C'est quand même un lieu mythique de Rouen, on ne pouvait pas le laisser pourrir", assure le chef d'entreprise.

Entièrement remis aux normes

Moins d'un an avant la fermeture de La Luna et après six mois de travaux, il se prépare à ouvrir le Boho Club au numéro 26 de la rue Saint-Étienne-des-Tonneliers, à partir du samedi 31 août 2019. "Il reste quelques détails à régler, admet-il. Mais on a déjà presque tout refait : l'électricité, la plomberie, le bar..." Finie donc l'ambiance feutrée aux tons rouges de l'époque de La Luna. Place maintenant à un décor beaucoup plus moderne.

Côté musique ? "Il y aura chaque soir un DJ résident et un guest. Nous voulons créer une boîte de nuit généraliste avec une tendance latino", présente la direction du Boho Club. Ouvert du jeudi au dimanche soir de 23h30 à 6h30, l'établissement pourra être privatisé les autres jours de la semaine, "notamment pour des soirées étudiantes".