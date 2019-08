Saint-Romain-de-Colbosc : un plouf dans la nouvelle piscine

Pas besoin de partir très loin pour profiter de l'eau et de la chaleur de cette fin août ! Direction Saint-Romain-de-Colbosc, près du Havre (Seine-Maritime). L'Effet Bleu, c'est le nom du nouveau centre aquatique de la commune. Cet équipement a été particulièrement conçu pour les familles, comme nous le dit Alexa Louvel-Dutot, la directrice de cette piscine.

Un centre pour tous les goûts

Au sein de cet équipement fonctionnel et esthétique, une lagune de jeux, qui permet aux enfants d'accéder à des toboggans et à des pistolets qui crachent de l'eau. Il y a aussi un bassin nordique, situé en extérieur, et ouvert toute l'année avec une température de l'eau constante à 29 degrés, que ce soit en juillet ou en janvier. Autre atout, le bassin multi-activités, qui sert aux cours d'aquagym et d'aquabike. A votre disposition également, des transats et des parasols. L'idéal pour se détendre.

Les plus sportifs d'entre nous ne sont pas oubliés à l'Effet Bleu avec un bassin de natation de 25 mètres.

L'Effet Bleu remplace l'ancienne piscine de Saint-Romain-de-Colbosc, qui a fermé le 30 juin 2019, après plus de quarante ans de bons et loyaux services.

Au niveau des prix, comptez 3 euros 90 l'entrée pour un adulte et 2 euros 90 pour un enfant. Il existe aussi des abonnements.

