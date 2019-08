Hockey : en préparation, les Dragons de Rouen remportent la Summer Cup

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) commencent à monter en régime. Après une première victoire contre Cergy (5-1) lors de l'ouverture de la Summer Cup, vendredi 23 aout 2019, les Rouennais ont remporté leurs deux autres rencontres face aux Gothiques d'Amiens sur le score de 5-3 puis contre les Remparts de Tours (2-1) samedi 24 aout et dimanche 25 aout 2019.

Les Dragons ont de la ressource

Lors de ces deux rencontres, les Jaunes et Noirs ont à chaque fois été menés. En effet, face à leur meilleur ennemi amiénois, les joueurs de Fabrice Lhenry ont tiré de l'arrière à 2-0 pour finalement revenir et prendre l'avantage avec cinq buteurs différents: Valentin Claireaux, Maurin Bouvet, Nicolas Ritz, Thomas Carminati et Vincent Nesa.

Le lendemain, les Rouennais ont également été menés 1-0 avant d'égaliser par Bastien Maia et prendre l'avantage par Anthony Guttig.

Après ces trois nouvelles victoires, les Normands se rendent en Suisse pour affronter Fribourg le mardi 29 aout 2019 puis le Genève Servette le jeudi 31 aout 2019.