Baseball : 15e titre de champion de France pour les Huskies de Rouen

Avec une avance de deux victoires à zéro, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) recevaient les Templiers de Sénart pour conclure les finales du championnat de France de baseball et désigner le nouveau champion. Le samedi 24 août 2019, pour le match 3, les Templiers étaient au pied au mur et un regain d'orgueil les poussait à remporter la partie.

Les années passent, les succès restent

Le dimanche 25 août 2019, les deux équipes avaient donc rendez-vous pour sacrer les Rouennais ou permettre à Sénart de revenir à égalité. Plus réguliers, les Huskies prennent l'ascendant et s'imposent 14-7 au final. Un succès qui leur permet de remporter pour la 15e fois le titre de champion de France !

"Je suis très content de ce 15e titre, confiait Xavier Rolland, président du club rouennais. On a eu le droit à une très belle finale ! Coté Sénart, il y a beaucoup de joueurs étrangers, des anciens pros et des joueurs qui ont énormément d'expérience. Nous, de notre coté, on a une équipe en reconstruction. Nos anciens partent et notre centre de formation sort des jeunes prometteurs (champions U12, champions U17) mais qui n'ont pas encore l'expérience de ce genre de compétitions. Au final, nos jeunes ont sorti un gros match : Louis Brainville nous sort un homerun lors de cette finale, le premier de sa carrière en championnat D1. Je pense que ce qui fait notre équipe depuis des années, c'est l'état d'esprit et la volonté de gagner."

Les Huskies vont maintenant prendre un peu de repos avant de préparer leurs objectifs pour la saison prochaine, qui sera forcément spéciale avec la retraite du capitaine emblématique Luc Piquet. Mais la meute va continuer sa quête de titre dans le championnat régulier, tenter de reprendre à Sénart le trophée du Challenge de France et maintenir la France dans le groupe 1 en Coupe d'Europe.

A LIRE AUSSI.

Baseball : les Huskies de Rouen commencent bien la deuxième phase

Baseball : les Huskies de Rouen en route pour leur 15e titre