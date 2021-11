Saint-Pair. La route de Bouville à Saint-Paër rouvre après d'importants travaux

La fin d'importants travaux, jeudi 22 août 2019 sur la route de Bouville à Saint-Paër (Seine-Maritime). Frédéric Sanchez, le président de la Métropole Rouen Normandie, rappelle que "les études ont révélé que cette route est un axe majeur de ruissellement. Elle est jalonnée de puits naturels qui recueillent les eaux de pluie qui sont en contacts directs avec la nappe phréatique".

6 mois de travaux

Fort de ces éléments, la Métropole a retenu une solution technique : une chaussée sur pieux de type dalle portée. Posée sur la chaussée existante et soutenu par des pieux enterrés, elle mesure 32 mètres de long renforcée par des pieux de 30 mètres de profondeur et de 60 cm de diamètre. Ce dispositif préserve ainsi les réseaux et les écoulements naturels.

La nouvelle dalle permet aux automobilistes de circuler à nouveau sur la route de Bouville. - Christian Pedron

"Ce chantier majeur, poursuit Frédéric Sanchez, a débuté fin février 2019 avec une réouverture prévue dans le courant de l'été. Le montant des travaux est de 816 000 €, financé en intégralité par la Métropole." La réouverture de cette route a permis aux automobilistes d'arrêter d'emprunter une déviation jugée "particulièrement longue" par Marie-Ange Lancien, responsable associative à Saint-Paër.



