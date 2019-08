Caen : que devient le bâtiment B de l'Université au Campus 1 ?

Si vous vous êtes baladés sur l'esplanade du Campus 1 à Caen (Calvados) ou que vous êtes tout simplement allés vous inscrire à l'Université, vous avez sans doute aperçu un bâtiment vide, proche du Phénix. Il s'agit du bâtiment B de l'Université, datant du début des années 60, comme l'ensemble du campus historique.

2 200 tonnes de gravats extirpées

La totalité de l'intérieur du bâtiment a été vidée. Au total, 2 200 tonnes de gravats ont été extirpées jusqu'à la fin du printemps 2019. La structure est quant à elle restée intacte, puisque le bâtiment est classé monument historique par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA).

L'arrière du bâtiment B. - Léa Quinio

Pendant l'été, des tests sur les fenêtres ont été réalisés afin de "voir quels types fenêtres s'intègrent le mieux avec la façade" indique Pierre Denise, président de l'Université de Caen. Le début du chantier de construction, géré par l'agence Schneider est prévu pour la fin d'année 2019 pour une livraison fin d'année 2021.

Salles adaptables et nouvelle cafétéria prévus pour 2021

Ces rénovations serviront à moderniser et solidifier le bâtiment. Ces dernières années, les services d'information, d'insertion et d'orientation professionnelle occupaient les lieux, tout comme le service Direction des Études et de la Vie (DEVE) ainsi que l'UFR Humanités et Sciences Sociales (HSS). Une bibliothèque universitaire a également quitté les lieux pour rejoindre, à terme, la BU Pierre Sineux.

D'ici une dizaine de jours, à la rentrée 2019, les étudiants HSS auront cours dans le bâtiment Vissol, situé un peu plus haut sur le campus. Les services administratifs ont quant à eux été délocalisés dans le bâtiment A, en face.

Mais à quoi serviront ces travaux, estimés à 21 millions d'euros ? "L'idée est de faire des salles plates, que l'on peut transformer. On y ajoutera une cafétéria qui sera gérée par le Crous. Quand elle sera fermée, elle pourra être modulable en un lieu de vie". Le Centre d'enseignement multimédia universitaire (CEMU), installé actuellement à Ifs, fera également partie intégrante de l'édifice. "La fac de Caen est très engagée dans le numérique. Cela nous semblait important de le faire venir au centre de l'Université", conclut le président.

A LIRE AUSSI.

Se loger, parcours du combattant pour un étudiant handicapé

Près de Rouen, une chaufferie biomasse pour réduire la facture des usagers et protéger l'environnement

T-shirts, cahiers, mugs, l'université de Caen lance sa boutique

Mossoul: les étudiants passent leurs examens dans un champ de ruines

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019