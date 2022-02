La France est en tête à Caen à l’Euro des maillots

L’Eurofoot 2012 n’échappe pas à la règle. Un œil furtif sur les vitrines des magasins spécialisés suffit pour s’en convaincre. A Caen, Espace Foot a implanté dans ses rayons pas moins de 200 articles à l’effigie des différentes sélections nationales : maillots, survêtements, écharpes et autres accessoires. Pour le gérant Marc Duvignaud, "il y a bel et bien un effet Euro, même si le tournoi se déroule assez loin. Et le match des Bleus contre la Suède (défaite 2-0) risque de calmer un peu la clientèle".



Ballons et survêtements ont la cote

Chez lui comme ailleurs, les produits dédiés à l’Equipe de France représentent 50% des ventes. "Ceux concernant le Portugal et l’Espagne attirent également. L’Allemagne beaucoup moins. C’est sûrement dû à l’histoire entre nos deux pays et à l’image rugueuse de la Mannschaft." "Les Bleus ont créé un climat favorable", estime pour sa part Manu Lacheray, responsable "sports collectifs" chez Intersport. "Le blason tricolore a été redoré grâce à une bonne phase de préparation et désormais, grâce à la qualification pour le second tour." Autant dire, que les maillots des Pays-Bas, sortis dès la phase de poules après trois défaites, risquent de ne pas trouver preneur.

De nouvelles tendances se dessinent également. "Les ballons ont de plus en plus la cote et le survêtement de l’équipe de France est également très demandé", constate Marie-Claire Duhammel responsable de la boutique Score. Une finale des Bleus à l’Euro réconcilierait sûrement le grand public avec le maillot tricolore. Son prix (8 €) ne baissera pas pour autant.

Pratique. Espace Foot au 46, rue Ecuyère à Caen ; Intersport à Mondeville 2 ; Score au 9, avenue du 6 Juin à Caen.