Course hippique : à Deauville, 338 jeunes chevaux aux enchères

L'année passée, le plus cher s'était vendu à 1,4 million d'euros. Les prix vont probablement s'envoler à nouveau du 17 au 19 août 2019 à Deauville (Calvados). L'agence Arqana organise ses traditionnelles ventes de yearlings qui attirent des acheteurs du monde entier.

Un record à 2,6 millions d'euros

Pas moins de 338 jeunes chevaux de course, potentiels champions en devenir, seront mis à prix pendant ces trois jours. C'est leur pedigree et la réussite de leur géniteur sur les hippodromes, qui dictera le montant des enchères. Parmi les animaux proposés, pas moins de 140 sont les progénitures des plus illustres étalons internationaux du moment.

Le record de 2015, établit à 2,6 millions d'euros pour une monture, sera-t-il atteint ?

