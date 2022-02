Rives de l’Orne : H&M, Mango... les grandes enseignes s’y précipitent

"L’espace de commerces et de loisirs est commercialisé à 80%, un seuil atteint récemment grâce à l’arrivée de nouvelles marques, qui ont été séduites", a indiqué dernièrement, Apsys, opérateur en immobilier commercial. Monoprix, La Grande Récré, Sephora, pour ne citer qu’elles, s’étaient déjà engagées sur le projet tout comme des dizaines d’autres.

H&M, All Seasons...

H&M vient aussi de confirmer sa présence sur près de 2.400 m2, tout comme la marque espagnole Mango (300 m2), le caviste Nicolas (100 m2), Oxybul Eveil & Jeux, enseigne dédiée à l’enfance et à la petite-enfance (250 m2) et Orange (110 m2).

Pharmacie et banques seront également présentes au cœur des Rives de l’Orne, ce quartier à naître, véritable amorce "d’une démarche de renouvellement urbain qui s’inscrira en plans successifs depuis les rives du fleuve, réhabilitées en lieu de promenade, jusqu’au boulevard périphérique caennais".

Une vente record

Un hôtel All Seasons trois étoiles de 100 chambres et de forme cubique doit encore voir le jour sur le site. Les bureaux, d’une superficie de 25.000 m2, et les logements, au nombre de 220, ont également connu un succès de commercialisation : 90% pour les premiers et 70% pour les seconds, vendus sur plans.

Ces chiffres donnent des étoiles dans les yeux à certains. Mais d’autres craignent, non pas un agrandissement, mais un déplacement du centre-ville, au détriment des actuels commerçants.