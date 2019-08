Football: une première réussie pour le FC Rouen à Lorient

Le match.

Promu cette saison à ce niveau de compétition, les Diables Rouges ont répondu présent. Et malgré la blessure de leur portier Jonathan Monteiro après seulement trente minutes de jeu, les Rouges et Blancs allaient obtenir les trois points de la victoire peu après l'heure de jeu sur un contre emmené par Sidibé et bien conclu par Sahloune pour l'unique but de la rencontre.

La fiche.

Stade Jean-Charter

FC Lorient – FC Rouen 1899 : 0-1

Arbitre : M. Brouard

Affluence : 300 spectateurs

Buteurs pour le FC Rouen : Abdeljalil Sahloune (67′)

Avertissement pour Lorient : Souleymane (12'), Ouaneh (30'), Renaud (57′) ; pour le FC Rouen : Bassin (15′), Sahloune (60′), Fataki (81′)

FC Lorient : Bartouche, Julloux, Loric puis Mendy (71′), Ouaneh, Souleymane, Renaud, Perez Salibur, Boubaya, Burban, Ponceau, Etuin

Remplaçants : Mendy, Mouyokolo, Sidibé, Le Saos, Coulibaly

Entraîneur : Régis Le Bris

FC Rouen 1899 : Monteiro puis Drais (30′), Ouadah, Sanson, Burel (cap.), Bassin, Benzia, Barthélémy puis Fataki (76′), Sahloune puis Fourneuf (71′), Berrezkami, Diarra, Sidibé

Remplaçants : Drais, Fourneuf, Bazin, Diop, Fataki

Entraîneur : David Giguel

Le FC Rouen aura l'occasion de confirmer ce bon départ dès samedi 16 août à domicile face au FC Gobelins.