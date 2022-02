Pour ce premier rendez-vous, place à la couleur et au maximalisme Nu Dico et Indie Dance mais aussi à la Techno. De Avalon à Maxime Dangles en passant par Electric Rescue et Pepperpot, la musique électro semble ne pas avoir de frontières. Samedi 28 novembre de 23h à 6h à 'L'essentiel”, 5 rue Andreï Sakharov, à Saint-Contest. Contact, tél. 06 77 23 41 51.



