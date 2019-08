Mort du maire de Signes : Denis Merville en appelle à la justice

Le conducteur de la camionnette, qui a mortellement renversé le maire de Signes (Var) venu le verbaliser pour un dépôt de gravats dans une décharge sauvage, a été mis en examen mercredi 7 août 2019 pour "homicide involontaire". Ce maçon de 23 ans a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Maire de Signes depuis 1983, Jean-Mathieu Michel, 76 ans, est mort lundi 5 août après avoir été renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants pour avoir jeté des gravats en bordure d'une route. Le deuxième occupant du véhicule, un apprenti de 20 ans qui avait également été placé en garde à vue, avait été libéré mardi dans la soirée.

Émotion chez les maires

Cette affaire provoque une vive émotion chez les élus et notamment les maires ruraux. La plupart des maires de petites communes font face à l'augmentation de l'incivilité. C'est le cas de Denis Merville, maire de Sainneville-sur-Seine (850 habitants près du Havre) et président de l'association des maires de Seine-Maritime. Cela fait plus de 40 ans qu'il est maire.

"Pourquoi il n'y a pas de sanction ?"

Denis Merville constate cette "recrudescence des incivilités et de la violence et pas seulement sur les élus". Lui est régulièrement confronté à des problèmes liés à la sécurité routière, aux déchets, au bruit ou encore au non-respect des règles d'urbanisme. Et quand il reprend un administré, ce dernier répond. "On a plus le droit de faire des réflexions !"

Denis Merville se dit "attaché au pouvoir de police du maire. Mais il doit être davantage suivi par la justice. Qu'on nous fasse confiance. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire et qu'il n'y a pas de sanction ?"