Ellie Goulding bat un record aux Etats-Unis

Ellie Goulding vient de sortir le single "Hate Me" avec Juice WRLD.

Un titre qui vient de rentrer dans le top 100 des meilleures ventes de singles aux Etats-Unis, le fameux Billboard Hot 100's chart. Grâce à ce succès, cela devient son 14ème titre à entrer directement dans le top 100 à sa sortie et elle devient dont l'artiste féminine britannique qui a eu le plus d'entrées dans le top 100 du 21ème siècle! Rien que ça! Elle est donc à ce jour devant Adele, mais aussi Jessie J et Dua Lipa par exemple.

Ellie Goulding a eu de nombreux succès à travers le monde comme "I need your love", "Burn" ou "Close to me".

