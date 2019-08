Cinéma : Kristen Stewart honorée au festival de Deauville

L'actrice américaine Kristen Stewart recevra un Deauville Talent Award à l'occasion du festival du cinéma américain de Deauville (Calvados) qui se déroule du 6 au 15 septembre 2019.

Un Cesar en 2015

Celle qui campait le rôle de Bella dans la saga Twilight sera présente vendredi 13 septembre à l'occasion d'une soirée qui rendra hommage à sa carrière déjà bien remplie. On l'a notamment vue dans Into the wild, The Runaways ou encore Sils Maria, pour lequel elle a reçu en 2015 un Cesar du meilleur second rôle féminin. Une récompense inédite pour une actrice américaine.

Kristen Stewart viendra présenter, lors du festival, le film Seberg de Benedict Andrews, projeté pour la première fois en France.

