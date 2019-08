Foot (National) : une nouvelle saison démarre à Bourg-en-Bresse pour QRM

Après s'être déjà rencontrés vendredi 26 juillet 2019 au tour préliminaire de la Coupe de la Ligue, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), battu par Bourg-en-Bresse 1-0, retourne dans l'Ain rencontrer leur adversaire pour le compte de la première journée de National 1 vendredi 2 août 2019 à partir de 20h.

Une revanche

"On est mal rentrés dans le match un peu comme lors des matches de préparation. Ce sont des choses qu'on se doit de rectifier." Les premiers mots du capitaine Richard Samnick sont clairs, il ne faudra pas reproduire la première mi-temps qui aura été fatale aux Rouges et Jaunes. "On a envie de prendre notre revanche, on a vraiment fait une mauvaise première mi-temps, on va essayer de faire un match comme notre seconde mi-temps qui a été meilleure. Il faudra aborder le match avec un autre état d'esprit."

QRM devra donc montrer un tout autre visage pour ramener les trois premiers points de la victoire sur la pelouse de Bourg. "On est passé complètement au travers, il nous a fallu un fait de match pour nous remettre un peu dans la partie. La prestation de la première mi-temps est inexcusable donc à nous de rectifier le tir", ajoute le coach Manu Da Costa, encore très en colère après cette première mi-temps catastrophique.

La rencontre promet donc d'être animée entre les deux relégués de la Domino's Ligue 2 lors de la saison 2017-2018.

Le groupe : Louis Souchaud, Romain Hanquinquant, Julien Boyer, Mehdi Beneddine, Richard Samnick, Lucas Toussaint, Raphaël Diarra, Gustavo Sangaré, Stanislas Oliveira, Gaoussou Traoré, Valère Pollet, Killian Sanson, Banfa Diakité, Alexis Araujo, Landry Nomel, Moussa Guel, Gaëtan Laura.

A LIRE AUSSI.

Football : Quevilly Rouen Métropole s'incline face au Paris FC

Football : QRM débute sa saison par la Coupe de la Ligue