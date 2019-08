Football (Ligue 2) : Pour la première au Stade Océane, les supporters du HAC ne seront pas trop dépaysés

Une semaine après le match nul ramené d'Ajaccio (2-2), lors de la journée d'ouverture, le HAC va disputer face à Niort son premier match de la saison au Stade Océane, vendredi 2 août 2019. Les supporters havrais ne devraient pas être trop dépaysés en découvrant le nouveau visage de leur équipe. Car si le staff a été quasi intégralement renouvelé, l'équipe, elle, n'a pas beaucoup changé. Seuls Gorgelin, successeur de Thuram dans les buts, et Dina Ebimbe, milieu de terrain de 18 ans prêté pour deux saisons par le PSG, auteur d'une prestation solide en Corse pour ses débuts sur la scène professionnelle, ont rejoint un effectif ciel et marine toujours en quête de renforts.

Pour compléter la maigre liste des " petits " nouveaux, on pourrait aussi ajouter Woyo Coulibaly. Pur produit de la formation havraise, le jeune garçon de 20 ans a paraphé le mois dernier son premier contrat professionnel pour une durée de trois ans. En l'absence de son homonyme Yacouba Coulibaly, suspendu, il sera à coup sûr titularisé face à Niort sur le côté gauche de la défense pour son baptême du feu en Ligue 2. " C'est un véritable espoir du club. C'est un devoir, quand on est ici, de promouvoir les jeunes. En l'occurrence, lui mérite vraiment qu'on lui donne sa chance. C'est un joueur intéressant, polyvalent. Il a fait de bons matchs amicaux. Il est prêt " , estime le coach Paul Le Guen.

" Ne pas accumuler du retard "

Voilà pour les premières curiosités qui, paradoxalement, seront peut-être plus nombreuses le 23 août 2019 pour la venue de Grenoble, à l'occasion du prochain rendez-vous à domicile. Car il est bien évident que le HAC a un besoin urgent de recruter s'il veut espérer jouer un rôle majeur dans ce championnat où les prétendants à l'accession ne manquent pas (Lens, Lorient, Guingamp, Caen, Troyes…)

A Ajaccio, la semaine passée, les Ciel et Marine ont certes montré de belles choses, offensivement surtout, dans le sillage d'un Kadewere déjà au top (deux buts à son actif), mais ils ont aussi étalé des lacunes défensives. Rien de bien surprenant dans la mesure où les départs de Bain, à Brest, et de Moukoudi, à Saint-Etienne, n'ont toujours pas été compensés.

Certes, le mercato d'été ne se refermera que le 2 septembre, mais le HAC n'a plus de temps à perdre. D'autant que le calendrier à venir s'annonce particulièrement ardu. Après la réception de Niort, les Hacmen devront en effet se déplacer trois fois de suite, et pas n'importe où : à Troyes (le 9 août), à Clermont (le 13 août au 1er tour de la Coupe de la Ligue) et enfin à Lens (le 17 août). Il vaudrait donc mieux que des recrues ne tardent pas à venir… " Je ressens une attente, une espérance à laquelle on se doit de répondre, même avec un effectif incomplet. Notre objectif, c'est aussi de ne pas trop traîner en route et ne pas accumuler du retard ", résume Paul Le Guen. Le HAC est en pourparlers avec l'attaquant bordelais Alexandre Mendy, en disgrâce en Gironde. " Ça fait partie des pistes ", confirme l'entraîneur havrais. Mais c'est surtout en défense que les besoins sont prioritaires.

HAC - Niort, 2e journée de Ligue 2, vendredi 2 août 2019 à 20 heures au Stade Océane.

