Patrice Garande nouvel entraîneur du SM Caen

L'annonce a été effectuée par Jean-François Fortin, le président du club, à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue ce lundi 18 juin en fin d'après-midi.

Après 7 ans de bons et loyaux service, Franck Dumas part vers de nouvelles aventures et laisse donc les rênes du club à Patrice Garande, 51 ans. Patrice Garande est un ancien footballeur. Il est arrivé une première fois en 1995 au Stade Malherbe de Caen. Il avait été alors l'adjoint de Pierre Mankowski avec lequel le club remportait le championnat de Ligue 2. Il est resté deux saisons de plus au sein de ce club.

En 1998, il a connut une phase de flottement où il n'a finalement travaillé pour aucun club. Puis en 1999, il devient conseiller technique de l'AS Cherbourg et l'entraîneur la saison suivante. Il fait monter le club en Nationale en 2002.

Brillant footballeur

A la fin de son contrat en 2004, il rejoint de nouveau le Stade Malherbe de Caen. Il est d'abord l'adjoint de Patrick Parizon puis de Franck Dumas. En 2009, il passe les diplômes nécessaires pour devenir officiellement l'entraîneur du club. Mais Franck Dumas reste dans les faits et en pratique l'entraîneur du club.

Avant sa carrière d'entraîneur, il a été un brillant joueur de football. Né dans le Rhône en 1960, il a vécu des saisons fastes avec l'AJ Auxerre alors que l'AS Saint-Etienne a été son club formateur. Il est meilleur buteur de Ligue 1 en 1984 puis de nouveau en 1988, avec l'AS Saint-Etienne. Il remporte les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 avec l'équipe de France. Il termine sa carrière de joueur en amateur avec Orléans.

Photo SM Caen