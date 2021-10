Rouen. Formule 1 : Pierre Gasly abandonne un Grand Prix d'Allemagne totalement fou ! 

La course.

Pour la première fois de la saison 2019, c'est sous la pluie qu'est donné le départ de ce dixième Grand Prix synonyme de mi-saison. A ce petit jeu, Pierre Gasly et son équipier Max Verstappen sont considérés comme d'excellents pilotes. Mais leurs Red Bull restent plantés à l'extinction des feux et Gasly perd quatre places. Dans la foulée, les changements climatiques forcent toutes les écuries à repenser leur stratégie mais celle du Normand l'envoie à la dernière place après sept tours. Débute alors la remontée pour le jeune Seino-Marin qui raccrochent le wagon des dix premiers au moment d'un second rebondissement à mi-course, quand la pluie fait sa réapparition.

Trois voitures de sécurité, cinq arrêts...

A nouveau, le ballet des voitures dans les stands commence et l'intervention d'une nouvelle voiture de sécurité en attendant l'évacuation de la Ferrari de Charles Leclerc permet à tout le peloton de se regrouper. A l'abord du dernier tiers de course, les Red Bull retrouvent des couleurs alors que l'intouchable Lewis Hamilton est relégué au cinquième rang après une sortie de piste et une pénalité. Max Verstappen est en tête et Pierre Gasly sixième, est dans le match pour aller chercher un impensable podium. Au 47e tour, Red Bull signe un double arrêt au stand qui rebat une nouvelle fois les cartes avec des autos chaussées en pneus secs. La fin de course est totalement folle. Max Verstappen qui vole vers la victoire, est suivi par les improbables Daniyl Kvyat (Toro Rosso), Lance Stroll (Racing Point), Carlos Sainz (Mc Laren). Une dernière voiture de sécurité intervient après l'accident de Bottas et remet tout le monde à égalité pour le sprint final. C'est à ce moment qu'à la lutte avec Alex Albon (Toro Rosso), le pilote normand est victime d'un coup de volant qui l'envoie hors piste et ruine tout espoir de point, au contraire de Verstappen qui l'emporte devant Vettel, auteur d'une incroyable remontée.

Le classement du Grand Prix d'Allemagne

1- Max Verstappen(Red Bull) ; 2- Sebastian Vettel (Ferrari),

3- Daniyl Kvyat (Toro Rosso) ; 4- Lance Stroll (Racing Point)

5- Carlos Sainz (Mc Laren)...

