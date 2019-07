Tour de France : le beau bilan des sept coureurs normands  

C'était annoncé, le tracé pouvait convenir au coureur de Felrs (Orne). Après un Tour qui restera dans l'histoire, Guillaume Martin est aux portes du Top 10, à une douzième position qui confirme sa progression sur les trois dernières saisons.

Quelle course, mes amis, quelle course !



What a race!



12 in GC before the last (shortened) alpine stage.@LeTour @TeamWantyGobert pic.twitter.com/ZDk57orl1K