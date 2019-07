À Rouen, un détenu condamné pour détention de drogue et violences

Le mercredi 15 mai 2019, un compte rendu d'incident au sein de la maison d'Arrêt de Rouen est envoyé au procureur de la République. Suite à une suspicion de détention de produits stupéfiants, majoritairement du cannabis, une fouille des cellules des détenus a été effectuée. Effectivement, on trouve dans la cellule de Dylan Desuraune, 22 ans, des sachets de cannabis, cachés sous son matelas. Les choses dégénèrent vite, lorsque le mis en cause veut récupérer son bien contre toute attente. Il se débat, les poings serrés et menace, puis agresse, les surveillants pénitentiaires. Son codétenu, témoin de la scène mais qui refusera de s'exprimer, est lui-même victime de sa furie, recevant de nombreux coups de poing.

Le détenu nie tout en bloc

Entendu après s'être calmé, il nie les violences qui lui sont reprochées. À la barre, il dit "être victime de la violence des surveillants". Son casier judiciaire compte quatorze condamnations pour vols et violences avec arme. Pour la partie civile, "il n'y a pas d'excuses à ces gestes". Le procureur de la République considère que le prévenu "défend la thèse du complot". La défense estime que "les faits sont trop flous pour accuser".

À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine d'un an de prison, dont six mois assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

