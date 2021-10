Rouen. Des glaces pour affronter la canicule

Un soleil de plomb et peu de vent dans le centre de Rouen (Seine-Maritime) en ce moment… Manger des glaces : voilà une des solutions pour affronter la canicule. Le thermomètre est monté jusqu'à 37°c mardi 23 juillet 2019 à Rouen. Les touristes continuent tout de même à visiter la vieille ville, qui conserve un peu le frais grâce à ses rues étroites. L'arrêt chez le glacier devient presque obligatoire de cette chaleur.

Citron, framboise ou cassis

"Plus il fait chaud, plus on vend de glaces, donc c'est parfait !", annonce en riant Christelle Degage, vendeuse de glaces rue du Gros Horloge. Les parfums phares lors des fortes chaleurs restent les sorbets, très rafraîchissants, comme passion, citron, framboise, ou cassis. Seulement, les glaciers ne profitent pas de la fraîcheur de leurs produits. "Pour nous, c'est un petit peu dur, parce que ça nous tape un peu sur la tête, on est un peu étourdi", affirme Christelle Degage. "Le rush, c'est entre 15h30 et 18h30. Pendant cette période, on a énormément de monde qui fait la queue, et là ça devient difficile."

