Adam Levine de Maroon 5 au cinéma avec Keira Knightley

Chanteur du groupe Maroon 5, Adam Levine s'investit au cinéma, avec un rôle d'envergure décroché dans la romance musicale Can a Song Save Your Life ?, révèle le site spécialisé Deadline.com.

Egalement juré de la version américaine de The Voice, Adam Levine s'ajoute à Mark Ruffalo, Keira Knightley et Hailee Steinfeld dans cette réalisation de John Carney.

Déjà derrière Once, le cinéaste irlandais filmera cette fois le rapprochement d'un producteur désabusé, père célibataire, avec une jeune musicienne venue tenter sa chance à New York.



Le tournage du film doit avoir lieu d'ici fin 2012. La musique profitera de l'expertise de Gregg Alexander, ancien leader du groupe rock New Radicals. Judd Apatow officiera aussi en coulisses, à la production.