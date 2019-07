Au Havre, le festival MoZ'aïque de retour aux Jardins suspendus

Lancement des festivités pour Moz'aïque mercredi 17 juillet 2019 au Havre (Seine-Maritime) ! Pendant cinq jours, musiciens, festivaliers, organisateurs et bénévoles prennent possession des Jardins suspendus, avec les musiques du monde à l'honneur.

Cette année, c'est la dixième édition. Le festival est bien connu, des familles comme des groupes d'amis, qui viennent profiter des concerts et de l'ambiance chaleureuse des lieux.

Quel impact sur l'espace vert ?

Quel impact ce festival a-t-il sur les Jardins suspendus ? Ce grand espace vert, qui donne sur la cité Océane, accueille plusieurs milliers de personnes et d'imposantes installations pour les différents concerts.

Nous avons posé la question à Jean-Marie Hébert, chef de secteur aux Jardins suspendus :

Un espace vert et de la musique du monde

Plus de trente artistes sont annoncés. Parmi eux, on retrouvera André Manoukian le jeudi 18 juillet, Soviet Suprem et David Bressat le vendredi 19 juillet, Sofiane Saidi et The Red Goes Black le samedi 20 juillet, ou encore Electro Deluxe le dimanche 21 juillet.

Découvrez la programmation complète sur mozaique.lehavre.fr.

Festival MoZ'aïque aux Jardins Suspendus du Havre. Tarifs journée : 5 € / 10 €