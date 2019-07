Au Havre, la première épicerie vrac ouvre à la rentrée

Réduire ses déchets en faisant ses courses en vrac, c'est un mode de vie qui se développe de plus en plus par ces temps verts. En Normandie, plusieurs villes accueillent déjà des épiceries dédiées au vrac, notamment à Caen et à Rouen. Au Havre, en Seine-Maritime, la première épicerie de ce type va ouvrir courant septembre.

Aider les consommateurs à passer au Zéro Déchet

Pas facile de changer ses habitudes de courses : penser à apporter ses contenants, choisir les bonnes quantités, se concentrer sur des légumes de saison… Sonia et Andréa, les deux gérantes du Bon Endroit, connaissent aussi personnellement ces interrogations. "Nous savons que ça peut être un peu difficile de se lancer dans le zéro déchet. Nous voulons accompagner les consommateurs et leur proposer un espace d'échange avec un petit coin salon de thé", détaille Sonia. Les deux gérantes pensent déjà à mettre en place des ateliers et des conférences au sein de leur épicerie.

Sur place, il sera donc possible d'acheter pâtes, riz, céréales et autres produits secs, légumes frais de saison ou encore produits d'entretien et d'hygiène. Leur créneau ? Travailler avec un maximum de producteurs locaux.

Une tentative avait déjà été lancée

En 2016, une épicerie en vrac avait déjà ouvert ses portes au Havre. Celle-ci n'a pas pu perdurer, pour des raisons "indépendantes de notre volonté, par le gérant franchisé. Celui-ci n'a pas souhaité poursuivre l'exploitation de son magasin, malgré notre soutien et celui des consommateurs havrais", avaient expliqué les responsables du magasin sur leur site web.

Aujourd'hui, la demande semble réelle au sein de la cité océane. "Avec ma famille, cela fait trois ans que nous changeons notre mode de vie. Mais on se retrouve vite limité", explique Andréa.

Une campagne de financement participatif

Ce projet d'épicerie représente un budget de 80 000 euros pour Sonia et Andréa. Afin de le mener à bout, elles ont personnellement investi et ont contacté les banques. Elles comptent également sur le soutien des internautes, grâce à une campagne de financement participatif en ligne qui se termine cette semaine.

Le Bon Endroit, 56 rue Edouard Lang au Havre. Ouverture prévue mi-septembre. Plus d'informations sur leur page Facebook.

