Sur les routes de la Saint-Sylvestre

A Caen notamment dès 5h ce matin plusieurs carrefours étaient surveillés par la police et la gendarmerie. D'autres contrôles ont aussi été effectués dans toute la région. Les pompiers du calvados ont plusieurs fois dû se rendre à l'emplacement de véhicules mal stationnés. Mais les conducteurs ont bien souvent décidé de rentrer à pied.



Soyez vigilants aussi ce samedi 1er janvier, le froid s'accentue et que des brouillards givrants étaient présents ce matin sur le Centre et le Sud-Manche notamment. Le Conseil général de la Manche a d'ailleurs mis en place des patrouilles pour traiter les routes dès 3h cette nuit.



