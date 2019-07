Été : les vacances préférées des familles sont aussi les plus chères

Près de 40 % des réservations de vacances effectuées par des familles concernent la période estivale, rapporte le voyagiste Lastminute.com. Sinon, parents et enfants choisissent les vacances de printemps pour prendre quelques jours de congé (18 %), avant de préférer la période de la Toussaint (11 %), des vacances de février (7 %) et de Noël (5 %).

La Tunisie au top

Si l'été représente la période la plus demandée, elle est aussi la plus chère puisque pour un séjour clé en mai, les familles dépensent en moyenne 2.512 euros, sinon 2.449 euros pour une formule vol + hôtel. Dans le premier cas, la Tunisie est la destination la plus réservée (32 %), devant la Turquie (12 %), la Grèce (11 %) et les îles Canaries (9 %). Mais, si les familles optent davantage pour une formule vol + hôtel, l'Espagne compose le plus souvent la réservation (28 %).

Par comparaison, la période la moins onéreuse est le mois de novembre, lorsqu'un séjour vol + hôtel coûte 1 368 euros.

