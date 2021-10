Hors Normandie. Un Français sur cinq partira en vacances à l'étranger cet été

Les Français n'auront pas seulement d'yeux que pour les littoraux tricolores lors de ces vacances d'été qui démarrent. Pour les mois de juillet et août, les agences de voyage enregistrent une hausse de 2% du nombre de passagers qui effectueront un vol moyen-courrier, et même +4% pour le long-courrier.

Même si la fréquentation est en repli de 6%, l'Espagne continuera d'être la destination la plus prisée, devant la Grèce (-3%) et l'Italie (-13%).

À l'exception du Portugal (-6%) et du Royaume-Uni (-5%), toutes les autres destinations affichent une progression importante du nombre de voyageurs. La Turquie présente un succès insolent, avec un bond de +60%. La Tunisie et l'Egypte assisteront aussi au retour de leurs vacanciers (+22% chacune). L'augmentation est plus limitée pour le Maroc (+7%). À noter que la Croatie continue d'accueillir davantage de passagers, de l'ordre de 11%.

À l'échelle du long-courrier, les États-Unis restent la destination favorite, devant le Canada (-4%) et la République Dominicaine dont la fréquentation explose de 20%. À noter que le pays qui aura le plus de succès cet été sera le Mexique (+36%).

